Буковина - Динамо Киев: Прогноз на матч чемпионата Украины 31 августа

Дата публикации: 31-08-2026 16:36

В понедельник, 31 августа, в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги состоится захватывающий поединок между командами «Буковина» и «Динамо». Матч пройдет в городе Каменец-Подольский на уютном стадионе имени Г.Тонкочеева. Начало игры назначено на 18:00 по местному времени, и это противостояние обещает быть насыщенным событиями и эмоциями.

Буковина

После долгого отсутствия в высшем футбольном обществе Украины «Буковина» вернулась в Премьер-лигу и сейчас проходит этап становления. В первых трех матчах новички набрали два очка, что считается не худшим результатом для дебютанта, однако впереди много работы. Главная проблема на старте сезона - отсутствие забитых мячей: пока черновицкой команде не удалось поразить ворота соперников, несмотря на созданные моменты. Если ничью с ЛНЗ, которая в прошлом сезоне стала вице-чемпионом, заслуженно можно считать хорошим результатом, то ничья с «Оболонью» оставила неоднозначные впечатления, поскольку соперник считается не столь грозным.

К сожалению, в третьем туре «Буковина» потерпела крупное поражение от «Карпат». Игра закончилась со счетом 0:3, и этот результат стал тревожным сигналом для болельщиков команды. Стоит отметить, что несмотря на такой счет, правый защитник буковинцев Путря показал отличную игру и стал лучшим по показателю xG Chain - 2,4. Эта техническая метрика отражает его участие в потенциале голевых атак, что говорит об индивидуальном мастерстве футболиста.

Впрочем, спустя несколько дней «Буковина» смогла по-настоящему порадовать своих поклонников, добыв победу в Кубке Украины: команда с разгромным счетом 4:0 обыграла «Ниву» из Тернополя, представителя первой лиги. В этой встрече были забиты красивые голы, а атмосфера на стадионе была очень позитивной.

В лазарете команды по-прежнему находятся Клепач и Бойчук, а участие Путри из-за микротравмы все еще под вопросом. С другой стороны, к составу после повреждений вернулись центрбек Карась и хавбек Задерака. Кстати, Карась ранее выступал за молодежный состав «Динамо». Ко всему прочему, в этой неделе клуб пополнил еще один иностранный новичок: сенегальский вингер Мор Талла. Команда продолжает усиливать ряды и строит амбициозные планы на весь сезон.

В интервью защитник Карась поделился своими мыслями о предстоящем матче: «Когда играешь против такого соперника, как «Динамо», всегда особая атмосфера. Но дополнительной мотивации не требуется - столь именитый клуб сам по себе вызывает желание показывать наилучший футбол. Я считаю, нам вполне по силам достойно проявить себя».

Динамо

Киевское «Динамо» подходит к матчу в роли фаворита, но старт нынешнего сезона нельзя назвать безоблачно успешным. Прошлый чемпионат коллектив завершил только на четвертом месте, и на этот раз болельщики ждут возвращения документированного лидерства и завоевания чемпионства. Однако нынешний сезон начался с неприятного вылета из еврокубков уже на стадии третьего раунда квалификации Лиги конференций. Такое выступление вызвало волну критики, и в СМИ появились слухи о возможной скорой смене тренерского штаба Игоря Костюка.

«Динамо» уже одержало две победы в новых матчах чемпионата - над «Вересом» и «Колосом», но качество игры пока вызывает вопросы у специалистов и болельщиков. Киевский клуб ведет работу над усилением состава, активно изучает трансферный рынок, дабы укрепить позиции на поле и повысить конкурентоспособность.

Кадровая ситуация у "Динамо" остается нестабильной. Команду регулярно одолевают травмы и дисквалификации. Перед грядущей игрой список вернувшихся в строй пополнили вратарь Нещерет, полузащитник Пихаленок и атакующий Волошин. В то же время к списку травмированных добавились Шапаренко и Редушко, а важный хавбек Бражко должен пропустить матч из-за дисквалификации.

В отличие от «Буковины», киевляне на этой неделе не участвовали в кубковых матчах, что позволило основательно подготовиться к встрече. Форвард Пономаренко продолжает демонстрировать потрясающую стабильность, удерживая голевую серию из шести матчей подряд - это внушительный результат для любого нападающего. Для тренера киевлян Игоря Костюка предстоящая встреча станет юбилейной - двадцатой в чемпионате Украины.

Статистика встреч

История очных противостояний не оставляет сомнений - «Динамо» стабильно доминирует. В рамках чемпионата клубы провели шесть игр, в которых киевляне одержали пять побед, а лишь однажды была зафиксирована ничья. Они также дважды встречались в кубковых полуфиналах, уступив «Динамо» с солидным преимуществом - 4:1 и 3:0. Для «Буковины» предстоящее столкновение - это шанс впервые удивить именитого соперника.

Прогноз на противостояние

Буковинцы, которые еще не открыли счет забитым мячам в Премьер-лиге, выйдут на матч с запредельной мотивацией. Перед ними стоит не только задача побороться за очки, но и наконец огорчить соперника голом. Для «Динамо» это шанс доказать свою амбициозность и сделать шаг к чемпионству, несмотря на не лучшие стартовые результаты. Ожидается динамичная и результативная игра, в которой обе команды постараются удивить зрителей и порадовать болельщиков зрелищной борьбой и забитыми мячами.

Ориентировочные составы:

«Буковина»: Каневцев, Бусько, Карась, Безуглый, Стасюк, Витенчук, Груша, Танковский, Пидлепенец, Дахновский, Кожушко.

«Динамо»: Нещерет, Сыч, Биловар, Михавко, Дубинчак, Пихаленок, Лонвейк, Буяльский, Герреро, Ярмоленко, Пономаренко.