«Харьков» разгромил «Зарю» в доигранном матче 4-го тура УПЛ

Дата публикации: 31-08-2026 16:32

«Харьков» одержал победу над «Зарёй» в матче четвёртого тура чемпионата Украины. Встреча получилась необычной: команды начали игру 30 августа, но завершить её в тот же день не удалось из-за воздушной тревоги.

К моменту первой остановки «Харьков» уже вёл в счёте. На 14-й минуте Питер Итодо открыл счёт и помог своей команде уйти на вынужденный перерыв при минимальном преимуществе.

Продолжить матч удалось 31 августа — команды вернулись на поле с 51-й минуты. «Харькову» понадобилось всего три минуты, чтобы увеличить разрыв. На 54-й минуте Бетон Забергджа отправил мяч в ворота «Зари», а ещё через 11 минут оформил дубль.

В концовке поединок снова пришлось ненадолго остановить из-за воздушной тревоги. После возобновления команды доиграли оставшееся время без изменения счёта.

В итоге «Харьков» победил со счётом 3:0 и во второй раз в текущем сезоне набрал три очка за один матч. После четырёх туров у команды шесть очков. «Заря» также имеет в активе шесть баллов.