ЦСКА согласовал трансфер Элиньо из «Толуки» за $12 млн

Дата публикации: 31-08-2026 12:02

Московский ЦСКА находится на завершающей стадии переговоров по переходу бразильского крайнего нападающего «Толуки» Элиньо. Об этом сообщил журналист Сезар Луис Мерло.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста $12 млн. Из этой суммы $10 млн составит гарантированная часть выплаты, ещё $2 млн предусмотрены в качестве бонусов.

Элиньо выступает за мексиканскую «Толуку» с 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 35 матчей, забил 13 голов и семь раз ассистировал партнёрам. В текущем чемпионате Мексики на его счету шесть встреч, два забитых мяча и две результативные передачи.

Если сделка будет завершена, Элиньо станет очередным усилением армейцев по ходу сезона. После шести туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.