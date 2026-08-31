ЦСКА согласовал трансфер Элиньо из «Толуки» за $12 млн
Московский ЦСКА находится на завершающей стадии переговоров по переходу бразильского крайнего нападающего «Толуки» Элиньо. Об этом сообщил журналист Сезар Луис Мерло.
По информации источника, российский клуб готов заплатить за 26-летнего футболиста $12 млн. Из этой суммы $10 млн составит гарантированная часть выплаты, ещё $2 млн предусмотрены в качестве бонусов.
Элиньо выступает за мексиканскую «Толуку» с 2024 года. В прошлом сезоне бразилец провёл 35 матчей, забил 13 голов и семь раз ассистировал партнёрам. В текущем чемпионате Мексики на его счету шесть встреч, два забитых мяча и две результативные передачи.
Если сделка будет завершена, Элиньо станет очередным усилением армейцев по ходу сезона. После шести туров РПЛ ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.