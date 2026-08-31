Президент «Трабзонспора» рассказал о роли Малиновского в команде

Дата публикации: 31-08-2026 12:06

Президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган отметил опыт украинского полузащитника Руслана Малиновского, который пополнил состав турецкого клуба этим летом.

По словам руководителя команды, 33-летний хавбек вместе с Мохамедом Салахом и Фабиньо должен стать одним из футболистов, способных помогать молодым игрокам развиваться.

«Мы привлекли трёх игроков: Мохамеда Салаха, Фабиньо и Малиновского. Это футболисты, которые благодаря своему опыту возглавят команду и будут способствовать развитию молодых игроков», — заявил Доган.

Малиновский присоединился к «Трабзонспору» в июле. Украинец получил статус свободного агента после завершения его контракта с итальянским «Дженоа».

В нынешнем сезоне полузащитник успел провести за турецкую команду четыре матча, суммарно проведя на поле 223 минуты. Результативными действиями Малиновский пока не отметился.

При этом украинец успел получить красную карточку в матче Лиги Европы с «Ференцварошем».