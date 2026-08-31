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Мудрик не хочет в «Страсбург»: «Челси» нашёл другого кандидата

Дата публикации: 31-08-2026 12:04

 

Лондонский «Челси» рассматривает вариант с арендой португальского полузащитника Дарио Эссуго во французский «Страсбург». Сам футболист заинтересован в таком продолжении карьеры, а его переход может получить одобрение тренерского штаба.

В случае оформления сделки Эссуго займёт свободное место в заявке французской команды. Это способно повлиять на планы «Челси» относительно Михаила Мудрика, кандидатура которого также рассматривалась для возможной аренды в «Страсбург».

При этом украинский вингер не заинтересован в переезде во Францию. Мудрик предпочитает остаться в Англии и продолжить выступления в местном чемпионате.

Эссуго стал игроком «Челси» прошлым летом, перейдя из лиссабонского «Спортинга». Сумма трансфера составила €22 млн. Контракт португальского футболиста с лондонским клубом рассчитан до 2033 года.

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