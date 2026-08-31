«Манчестер Сити» подписал нападающего «Палмейраса» Аллана за €40 млн

Дата публикации: 31-08-2026 20:04

«Манчестер Сити» объявил о подписании бразильского нападающего Аллана, ранее выступавшего за «Палмейрас». О переходе 22-летнего футболиста сообщила пресс-служба английского клуба.

Стороны заключили долгосрочное соглашение, которое будет действовать до 2031 года. По информации СМИ, английский клуб заплатил за трансфер около €40 млн.

Аллан начал выступать за основную команду «Палмейраса» в январе 2025 года. За бразильский клуб форвард успел провести 95 матчей во всех турнирах. На его счету девять забитых мячей и 11 результативных передач.

Предыдущий контракт нападающего с «Палмейрасом» был рассчитан до конца 2029 года.

Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Аллана составляет €20 млн.