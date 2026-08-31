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«Челси» хочет подписать хавбека «Ромы» Ману Коне вместо Энцо

Дата публикации: 31-08-2026 20:05

 

«Челси» рассматривает полузащитника «Ромы» и сборной Франции Ману Коне в качестве потенциальной замены Энцо Фернандесу. Лондонский клуб ожидает переход аргентинца в «Манчестер Сити» и уже занялся поиском нового игрока в центр поля. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, именно Коне сейчас является приоритетной целью «Челси». Представители английского клуба уже вышли на связь с окружением 25-летнего футболиста, чтобы обсудить возможный трансфер в последние часы летнего окна.

Коне выступает за «Рому» с 2024 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его действующий контракт с римским клубом рассчитан до лета 2029 года.

За сборную Франции полузащитник провёл 19 встреч. Согласно оценке Transfermarkt, рыночная стоимость Коне составляет €50 млн.

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