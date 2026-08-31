Тренер Армении поддержал Сперцяна после перехода в «Аль-Ахли»

Дата публикации: 31-08-2026 20:07

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян поделился мнением о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».

Наставник национальной команды считает, что смена чемпионата и новый вызов должны положительно повлиять на карьеру 25-летнего футболиста.

«Я очень рад за Сперцяна — очень важно, что он смог сменить обстановку. Новый вызов, чемпионат, мотивация — всё это пойдёт на пользу Эдуарду. Для нас он очень важный игрок, я даже не представляю сборную без него. Болею, переживаю, чтобы у Сперцяна всё было хорошо, ведь от этого зависят результаты сборной», — сказал Меликян корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

По словам тренера, после оформления трансфера он лишь однажды связался с футболистом. Меликян поздравил Сперцяна с переходом и решил больше не отвлекать его в период адаптации к новой команде.

«У него сейчас важный период, адаптация — нужно сконцентрироваться на работе и не отвлекаться. По своей натуре Сперцян — профессионал, человек хороший, трудолюбивый с духом победителя. Такие люди всегда идут вперёд, в каком бы чемпионате ни играли. За это я спокоен, у Эдуарда всё будет хорошо», — отметил специалист.

Сперцян присоединился к «Аль-Ахли» в нынешнее трансферное окно после нескольких сезонов в составе «Краснодара».