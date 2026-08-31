«Аль-Хиляль» объявил о расторжении контракта с Каримом Бензема

Дата публикации: 31-08-2026 20:09

Французский нападающий Карим Бензема больше не является игроком «Аль-Хиляля». Саудовский клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с 38-летним форвардом по взаимному согласию сторон.

Бензема присоединился к «Аль-Хилялю» в феврале 2026 года после ухода из другого клуба чемпионата Саудовской Аравии — «Аль-Иттихада».

Профессиональную карьеру француз начал в «Лионе», а в 2009 году перебрался в мадридский «Реал». За 14 сезонов в составе испанского гранда Бензема завоевал 25 командных трофеев, в том числе пять кубков Лиги чемпионов.

В 2022 году форвард был удостоен главной индивидуальной награды мирового футбола — «Золотого мяча».

Летом 2023 года Бензема покинул «Реал» и продолжил карьеру в Саудовской Аравии. В составе «Аль-Иттихада» нападающий выиграл чемпионат страны и Кубок Саудовской Аравии, после чего перебрался в «Аль-Хиляль».

Теперь французский футболист получил возможность определиться с продолжением карьеры в статусе свободного агента.