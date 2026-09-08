France Football объяснил отказ от имени Яшина в названии вратарской награды

Дата публикации: 08-09-2026 20:49

Корреспондент France Football в России Константин Клещёв объяснил изменение названия награды лучшему вратарю года. Ранее этот приз носил имя легендарного советского голкипера Льва Яшина, однако при объявлении номинантов на 2026 год организаторы использовали обезличенное название.

По словам Клещёва, речь идёт не только о вратарской номинации. France Football изменил подход сразу к нескольким наградам, которые прежде были связаны с именами известных представителей футбола.

«France Football деперсонализировал все награды: «Вратарь года» (раньше — трофей Яшина), «Молодой талант» (трофей Копа), «Лучший тренер» (трофей Круиффа) и так далее», — сказал Клещёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Журналист подчеркнул, что пока лично не обсуждал это решение с представителями France Football. При этом Клещёв предположил, что изменение может быть связано с появлением одинаковых номинаций в мужской и женской версиях премии.

«Я пока ни с кем из France Football не говорил на эту тему, но думаю, что это связано с тем, что у мужчин и женщин номинации одинаковые, а аналогов великих имён у женщин пока нет. Так что решили обезличить. Хорошо это или плохо, судить не берусь», — отметил Клещёв.

Таким образом, исчезновение имени Яшина из названия вратарского приза может быть частью более широкого решения организаторов отказаться от персонализации отдельных наград. Ранее приз лучшему голкиперу официально назывался трофеем Яшина. Награда была учреждена в 2019 году и вручалась одновременно с «Золотым мячом».

В 2026 году в число претендентов на приз вошёл российский голкипер Матвей Сафонов, представляющий «ПСЖ». Конкуренцию ему составляют Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес, Давид Райя, Грегор Кобель и другие известные вратари.

Действующим обладателем награды является Джанлуиджи Доннарумма. В прошлом году итальянец получил приз после успешного сезона в составе «ПСЖ».