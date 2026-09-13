Сын Андрея Шевченко остался без клуба в 19 лет после ухода из «Вотфорда» 

Дата публикации: 13-09-2026 12:45

Кристиан Шевченко столкнулся с непростым периодом в начале профессиональной карьеры. 19-летний украинский футболист, являющийся сыном легендарного Андрея Шевченко, в настоящее время находится без клуба и продолжает поиски новой команды.

Футболист в юношеском возрасте считался перспективным игроком и успел пройти подготовку в академиях сразу нескольких известных английских клубов. Кристиан занимался в системе «Челси», а затем продолжил развитие в академии «Тоттенхэма». Позже его карьерный путь привёл в структуру «Вотфорда».

В английском клубе Шевченко-младший выступал на позиции правого вингера. Однако закрепиться в системе «Вотфорда» ему не удалось. В мае стороны прекратили сотрудничество, поскольку руководство клуба приняло решение не продлевать соглашение с украинским футболистом.

После ухода из «Вотфорда» Кристиан получил статус свободного агента. Ожидалось, что наличие опыта подготовки в академиях ведущих английских клубов поможет ему достаточно быстро найти продолжение карьеры, однако пока этого не произошло.

Новый сезон 19-летний футболист начал без команды. На данный момент Шевченко-младший остаётся свободным агентом и продолжает ждать предложения от клуба, который будет готов предоставить ему возможность сделать следующий шаг в профессиональном футболе.

Для Кристиана этот период станет важным этапом в карьере. После обучения в системах «Челси» и «Тоттенхэма», а также опыта в структуре «Вотфорда», ему предстоит найти команду, в которой он сможет получать стабильную игровую практику и продолжить развитие.



