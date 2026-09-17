«Байер» уверенно обыграл «Целе» в первом туре Лиги Европы 

Дата публикации: 17-09-2026 01:30

«Байер» успешно начал выступление в общем этапе Лиги Европы сезона-2026/2027. Команда из Леверкузена на своём поле обыграла словенский «Целе» со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «БайАрена», а главным арбитром назначили бельгийца Яспера Вергооте.

Хозяева открыли счёт уже в первой четверти матча. На 15-й минуте полузащитник «Целе» Свит Сешлар отправил мяч в собственные ворота. После этого «Байер» получил преимущество, однако развить его до перерыва немецкому клубу не удалось.

Во втором тайме словенская команда продолжала сохранять шансы на возвращение в игру. «Целе» старался действовать плотнее в обороне и искать возможности для быстрых атак, но сравнять счёт гостям не удалось.

На 74-й минуте «Байер» снял большую часть вопросов о победителе встречи. Защитник немецкой команды Факундо Медина забил второй мяч, после чего счёт стал 2:0. В оставшееся время хозяева сохранили преимущество и довели матч до победы без пропущенных голов.

Таким образом, «Байер» начал общий этап Лиги Европы с трёх очков. «Целе» в первом туре не сумел набрать баллов, пропустив два мяча на «БайАрене».

Во 2-м туре турнира команды проведут матчи 15 октября. «Целе» сыграет дома с кипрской «Омонией», а «Байер» отправится в Польшу на встречу с «Лехом».

Действующим победителем Лиги Европы является «Астон Вилла». В финале прошлого розыгрыша английский клуб обыграл «Фрайбург» со счётом 3:0.