«Хоффенхайм» проиграл ОФИ в стартовом матче Лиги Европы 

Дата публикации: 17-09-2026 22:35

Греческий ОФИ успешно начал выступление в общем этапе Лиги Европы УЕФА сезона-2026/2027. В матче 1-го тура команда из Ираклиона одержала домашнюю победу над немецким «Хоффенхаймом» со счётом 2:0.

Хозяева сумели открыть счёт в середине первого тайма. На 30-й минуте нападающий ОФИ Аитор Канталапьерда оказался точен и вывел греческую команду вперёд. «Хоффенхайм» получил возможность отыграться, однако до перерыва сравнять результат немецкому клубу не удалось.

Во второй половине встречи ОФИ продолжал удерживать минимальное преимущество. Немецкая команда не смогла воплотить свои попытки в забитый мяч, а ближе к финальному свистку хозяева окончательно сняли вопрос о победителе.

На 84-й минуте полузащитник Георгиос Канеллопулос удвоил преимущество ОФИ. После второго гола «Хоффенхайму» уже не удалось изменить ход встречи. Финальный свисток зафиксировал победу греческого клуба со счётом 2:0.

Таким образом, ОФИ начал общий этап Лиги Европы с трёх очков, тогда как немецкая команда стартовала с поражения.

Во 2-м туре турнира, который состоится 15 октября, ОФИ проведёт выездной матч против французского «Ренна». В этот же день «Хоффенхайм» сыграет дома с турецким «Бешикташем».

Первый тур общего этапа Лиги Европы завершится сегодня, 17 сентября. В рамках заключительной части программы состоятся семь матчей, начало которых запланировано на 22:00 мск.