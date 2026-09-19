«Эльче» в меньшинстве обыграл «Эспаньол»: дубль Ниньо и гол Валеры

Дата публикации: 19-09-2026 01:01

«Эльче» добился победы над «Эспаньолом» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на поле каталонской команды и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

Уже на старте игры «Эльче» оказался в сложнейшем положении. Федерико Редондо получил красную карточку, после чего гостям пришлось практически весь матч проводить в меньшинстве. Однако удаление не выбило команду из игры, а, напротив, «Эльче» сумел воспользоваться своими моментами.

Первый гол состоялся на 26-й минуте. Рой Ревиво выполнил результативную передачу на Фера Ниньо, который отправил мяч в ворота «Эспаньола». Спустя всего три минуты форвард вновь оказался в центре внимания. На 29-й минуте Ниньо забил второй мяч и оформил дубль, несмотря на численное преимущество соперника.

После перерыва «Эспаньол» увеличил давление и долго искал возможность вернуться в игру. На 72-й минуте хозяевам удалось сократить отставание. Виктор Чуст отправил мяч в собственные ворота, и счёт стал 1:2.

Получив дополнительный импульс, «Эспаньол» попытался воспользоваться оставшимся временем, однако развить успех каталонцам не удалось. Более того, «Эльче» вновь наказал соперника за ошибки. На 78-й минуте Херман Валера забил третий гол своей команды и практически снял вопрос о победителе.

В заключительные минуты «Эспаньол» продолжал атаковать, но создать необходимое количество опасных моментов хозяевам не удалось. «Эльче», несмотря на раннее удаление, сохранил преимущество и довёл матч до победы.