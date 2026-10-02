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Андреа Мальдера объяснил, почему Ярмоленко остаётся в запасе

Дата публикации: 02-10-2026 00:56

Андреа Мальдера объяснил, почему Ярмоленко остаётся в запасе 

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера рассказал о ситуации вокруг полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко. Специалист отметил, что опытный футболист полностью готов к матчам, однако тренерскому штабу необходимо правильно выбрать момент для его появления на поле.

Мальдера подчеркнул не только игровые качества 36-летнего футболиста, но и его большое желание помогать национальной команде.

«С Ярмоленко нужно очень внимательно работать. Мы все прекрасно знаем его технические качества, но не только. Он очень хочет играть, прямо-таки очень. Я со своей стороны должен понять правильный момент, когда его выпустить. Он полностью готов. Конечно, во время этих двух матчей он будет для нас ценным ресурсом», – сказал Мальдера.

В последних двух матчах Лиги наций Ярмоленко не выходил на поле с первых минут. Встречи против Венгрии (1:0) и Грузии (0:0) футболист начал на скамейке запасных.

При этом тренерский штаб продолжает рассчитывать на опытного вингера. Мальдера дал понять, что Ярмоленко сохраняет важную роль в команде и может получить игровое время в следующих матчах.

Для сборной Украины опыт Ярмоленко особенно ценен в сложных эпизодах встречи, когда требуется усилить атаку или изменить ход игры. Поэтому решение о его появлении на поле будет приниматься непосредственно с учётом развития конкретного матча.

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