Португалия обыграла Данию в результативном матче Лиги наций 

Дата публикации: 02-10-2026 00:52

Сборная Португалии одержала третью победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В матче третьего тура Лиги A команда на выезде обыграла Данию со счётом 4:2. Встреча состоялась на стадионе «Паркен» в Копенгагене, а главным арбитром был украинец Николай Балакин.

Португальцы первыми открыли счёт. На 13-й минуте Жоау Канселу подключился к атаке и отправил мяч в ворота датской сборной.

Хозяева быстро нашли ответ. На 23-й минуте Миккель Дамсгор восстановил равновесие, однако уже через две минуты Португалия снова вышла вперёд. Гонсалу Рамуш забил второй гол гостей и завершил результативный отрезок первого тайма.

После перерыва Дания вновь сравняла счёт. На 53-й минуте Расмус Хойлунд поразил ворота португальцев — 2:2.

Развязка наступила в заключительной части встречи. На 67-й минуте Витинья забил третий мяч Португалии, а за три минуты до конца основного времени Жоау Феликс окончательно закрепил преимущество гостей — 4:2.

Отдельное внимание перед матчем и после него было приковано к Криштиану Роналду. Нападающий покинул расположение национальной команды, несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. При этом ряд португальских СМИ сообщил о возможном завершении Роналду карьеры в сборной.

После трёх туров Португалия единолично лидирует в группе 4, набрав девять очков. Дания имеет три балла и занимает вторую позицию.

Действующим победителем Лиги наций является Португалия. В финале предыдущего розыгрыша команда сыграла с Испанией 2:2, а затем выиграла серию пенальти — 5:3. Этот трофей стал для португальцев вторым в истории турнира.