Роналду не сыграл с Данией, болельщики сборной посвятили ему баннеры 

Дата публикации: 02-10-2026 00:53

Болельщики сборной Португалии выразили поддержку капитану команды Криштиану Роналду во время матча третьего тура Лиги наций против Дании. Встреча завершилась победой португальцев со счётом 4:2, однако 41-летний форвард на поле не появился.

Перед началом игры и по ходу встречи на трибунах появились баннеры, посвящённые Роналду. Нападающий не попал в состав на матч после того, как 30 сентября покинул тренировочный лагерь национальной команды.

Последний раз Роналду выходил на поле за сборную 27 сентября в поединке Лиги наций с Норвегией, который завершился победой Португалии со счётом 2:1. При этом форвард впервые за 18 лет полностью провёл официальный матч национальной команды в запасе.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассматривал возможность выпустить Роналду во встрече с Норвегией, однако в итоге не стал производить замену.

После матча нападающий продолжил подготовку отдельно от основной группы. На протяжении нескольких дней Роналду тренировался индивидуально, а затем 30 сентября покинул расположение сборной.

Несмотря на отсутствие капитана, Португалия сумела уверенно провести встречу с Данией. Команда набрала очередные три очка и продолжила выступление в Лиге наций.