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Норвегия осталась в меньшинстве и уступила Уэльсу в матче Лиги наций

Дата публикации: 02-10-2026 00:48

Норвегия осталась в меньшинстве и уступила Уэльсу в матче Лиги наций 

В четверг, 1 октября, сборные Уэльса и Норвегии провели матч третьего тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Главным арбитром был назначен испанец Алехандро Эрнандес.

Норвежская команда первой добилась успеха. На 11-й минуте Оскар Бобб завершил атаку гостей точным ударом после передачи Мартина Эдегора и вывел Норвегию вперёд.

Уэльсу потребовалось некоторое время, чтобы восстановить равновесие. На 38-й минуте Дэниел Джеймс воспользовался передачей Сорбы Томаса и отправил мяч в сетку — 1:1.

Переломным эпизодом встречи стало начало второго тайма. Уже на 46-й минуте Норвегия осталась вдесятером: прямую красную карточку получил защитник Торбьёрн Хеггем.

Валлийцы практически сразу наказали соперника за удаление. Всего через две минуты после возобновления игры Неко Уильямс забил второй мяч Уэльса и вывел хозяев вперёд — 2:1.

Оставшееся время Норвегия провела в меньшинстве и не сумела восстановить равновесие. Уэльс сохранил преимущество до финального свистка и записал в актив три очка.

Таким образом, хозяева смогли перевернуть ход встречи после раннего пропущенного мяча, а решающим фактором стало удаление Хеггема в самом начале второго тайма.

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