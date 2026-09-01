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Казахстан - Молдова 02 Октября прямая трансляция

Стадион: Астана Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
02 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 3-й тур
Казахстан
Молдавия

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Составы команд
Казахстан
Молдавия
Главные тренеры
Казахстан Талгат Байсуфинов
Нидерланды Джон вант Схип
Нидерланды Джон вант Схип
Нидерланды Джон вант Схип
Молдавия Лилиан Попеску
История личных встреч
29.03.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч Казахстан0 : 1 5 : 4Молдавия
24.03.2022 Лига наций УЕФА Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч Молдавия1 : 2Казахстан
21.02.2019 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Казахстан1 : 0Молдавия
18.02.2015 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Молдавия1 : 1Казахстан
06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Молдавия1 : 3Казахстан
Турнирная таблица
Группа 1
КомандаИО
1
Повышение
Албания26
2
Плей-офф за повышение
Финляндия24
3 Беларусь21
4
Стыковая зона
Сан-Марино20
Группа 2
КомандаИО
1
Повышение
Черногория26
2
Плей-офф за повышение
Армения23
3 Кипр21
4
Стыковая зона
Латвия21
Группа 3
КомандаИО
1
Повышение
Словакия26
2
Плей-офф за повышение
Фарерские острова22
3 Казахстан21
4
Стыковая зона
Молдавия21
Группа 4
КомандаИО
1
Повышение
Исландия24
2
Плей-офф за повышение
Люксембург23
3 Эстония22
4
Стыковая зона
Болгария21
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Казахстан
100%
Ничья
0%
Молдова
0%

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