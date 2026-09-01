Казахстан - Молдова 02 Октября прямая трансляция
Стадион: Астана Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
02 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Лига наций УЕФА. Лига C, Группа 3. 3-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Казахстан
Молдавия
Главные тренеры
|Талгат Байсуфинов
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
|Джон вант Схип
|Лилиан Попеску
История личных встреч
|29.03.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
|0 : 1 5 : 4
|24.03.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Плей-офф за право остаться. 1-й матч
|1 : 2
|21.02.2019
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|18.02.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|1 : 3
Турнирная таблица
Группа 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Албания
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Финляндия
|2
|4
|3
|Беларусь
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Сан-Марино
|2
|0
Группа 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Черногория
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Армения
|2
|3
|3
|Кипр
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Латвия
|2
|1
Группа 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Словакия
|2
|6
| 2
Плей-офф за повышение
|Фарерские острова
|2
|2
|3
|Казахстан
|2
|1
| 4
Стыковая зона
|Молдавия
|2
|1
Группа 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Исландия
|2
|4
| 2
Плей-офф за повышение
|Люксембург
|2
|3
|3
|Эстония
|2
|2
| 4
Стыковая зона
|Болгария
|2
|1
Кто победит?
2 голосов болельщиков