Нидерланды совершили камбэк и сыграли с Грецией вничью
Сборные Греции и Нидерландов не смогли выявить победителя в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась результативной ничьей — 2:2. Главным арбитром поединка был итальянец Марко Гуида. Прямую трансляцию игры можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».
Хозяева поля уверенно начали встречу и сумели создать себе комфортное преимущество ещё до перерыва. В середине первого тайма Фотис Иоаннидис открыл счёт, отправив мяч в ворота сборной Нидерландов.
Греция не стала ограничиваться минимальным перевесом и успела забить второй гол до ухода команд в раздевалки. В компенсированное время первой половины встречи Георгиос Масурас увеличил преимущество хозяев — 2:0.
После перерыва Нидерланды заметно прибавили и начали постепенно сокращать отставание. На 59-й минуте Вирджил ван Дейк воспользовался своим моментом и забил первый гол гостей.
Гол капитана вернул «оранжевым» надежду на спасение, и в концовке команда смогла добиться своего. На 89-й минуте Тейани Рейндерс поразил ворота Греции и восстановил равновесие — 2:2.
В оставшееся время изменить счёт команды уже не успели. Греция, ведя после первого тайма с разницей в два мяча, в итоге довольствовалась одним очком, тогда как Нидерланды сумели избежать поражения благодаря двум голам после перерыва.
В следующем туре, который состоится 4 октября, Греция сыграет на выезде с Германией. Нидерландская сборная в этот же день встретится с Сербией.
Действующим победителем Лиги наций является Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальская команда сыграла с Испанией 2:2, а затем победила соперника в серии пенальти — 5:3.
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