Нидерланды совершили камбэк и сыграли с Грецией вничью 

Дата публикации: 02-10-2026 00:50

Сборные Греции и Нидерландов не смогли выявить победителя в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась в Салониках на стадионе «Тумба» и завершилась результативной ничьей — 2:2. Главным арбитром поединка был итальянец Марко Гуида. Прямую трансляцию игры можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Хозяева поля уверенно начали встречу и сумели создать себе комфортное преимущество ещё до перерыва. В середине первого тайма Фотис Иоаннидис открыл счёт, отправив мяч в ворота сборной Нидерландов.

Греция не стала ограничиваться минимальным перевесом и успела забить второй гол до ухода команд в раздевалки. В компенсированное время первой половины встречи Георгиос Масурас увеличил преимущество хозяев — 2:0.

После перерыва Нидерланды заметно прибавили и начали постепенно сокращать отставание. На 59-й минуте Вирджил ван Дейк воспользовался своим моментом и забил первый гол гостей.

Гол капитана вернул «оранжевым» надежду на спасение, и в концовке команда смогла добиться своего. На 89-й минуте Тейани Рейндерс поразил ворота Греции и восстановил равновесие — 2:2.

В оставшееся время изменить счёт команды уже не успели. Греция, ведя после первого тайма с разницей в два мяча, в итоге довольствовалась одним очком, тогда как Нидерланды сумели избежать поражения благодаря двум голам после перерыва.

В следующем туре, который состоится 4 октября, Греция сыграет на выезде с Германией. Нидерландская сборная в этот же день встретится с Сербией.

Действующим победителем Лиги наций является Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальская команда сыграла с Испанией 2:2, а затем победила соперника в серии пенальти — 5:3.