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Германия забила дважды Сербии и впервые победила при Клоппе

Дата публикации: 02-10-2026 00:46

Германия забила дважды Сербии и впервые победила при Клоппе 

Сборная Германии одержала первую победу под руководством Юргена Клоппа. В третьем туре группового этапа Лиги наций команда на домашнем поле обыграла Сербию со счётом 2:0. Матч состоялся на стадионе «Арена Мюнхен», а главным арбитром встречи был норвежец Эспен Эскос.

Первый гол зрители увидели незадолго до перерыва. На 40-й минуте полузащитник немецкой команды Том Бишоф отправил мяч в ворота гостей и вывел хозяев вперёд.

После перерыва Германия продолжила контролировать игру и увеличила разницу в счёте. На 61-й минуте Флориан Вирц поразил ворота сербской сборной, сделав преимущество хозяев двукратным.

Сербия не смогла ответить забитым мячом, поэтому Германия спокойно довела встречу до финального свистка. Итог — 2:0 в пользу немецкой команды.

Для Юргена Клоппа эта победа стала первой после назначения главным тренером сборной Германии. До этого национальная команда потерпела поражение от Греции со счётом 0:1, а затем сыграла с Нидерландами вничью — 1:1.

В следующем туре Лиги наций, который состоится 4 октября, Германия встретится с Грецией. Сербия в тот же день сыграет против Нидерландов.

Действующим победителем Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией 2:2, а затем выиграли серию пенальти со счётом 5:3.

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