Федерация футбола Турции отстранила 448 функционеров из-за расследования ставок 

Дата публикации: 02-10-2026 10:47

Федерация футбола Турции (TFF) временно отстранила 448 действующих и бывших футбольных функционеров в рамках расследования возможных нарушений правил, связанных со ставками.

Как сообщает Reuters, расследование касается людей, которые в течение последних пяти лет занимали руководящие должности в клубах Суперлиги и Первой лиги. По данным агентства, речь идет о функционерах, делавших ставки в период работы в своих командах.

Все 448 фигурантов направлены в Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет TFF. В отношении них введены временные меры, которые будут действовать до рассмотрения соответствующих дел и принятия решений.

Значительная часть расследования затрагивает представителей клубов высшего дивизиона Турции. Около 171 человека связаны с командами Суперлиги. Среди попавших в список оказались президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган и вице-президент «Бешикташа» Хакан Далтабан.

Отстранение функционеров стало очередным этапом масштабного расследования, которое проводит TFF в связи с возможными нарушениями правил о ставках. Турецкая федерация продолжает проверять представителей различных уровней футбольной системы.

При этом временное отстранение само по себе не означает, что все 448 человек признаны виновными в нарушениях. Окончательные решения по каждому делу должен принять дисциплинарный комитет после рассмотрения материалов расследования.

Источник: Reuters