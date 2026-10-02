Федерация футбола Турции отстранила 448 функционеров из-за расследования ставок
Федерация футбола Турции (TFF) временно отстранила 448 действующих и бывших футбольных функционеров в рамках расследования возможных нарушений правил, связанных со ставками.
Как сообщает Reuters, расследование касается людей, которые в течение последних пяти лет занимали руководящие должности в клубах Суперлиги и Первой лиги. По данным агентства, речь идет о функционерах, делавших ставки в период работы в своих командах.
Все 448 фигурантов направлены в Профессиональный футбольный дисциплинарный комитет TFF. В отношении них введены временные меры, которые будут действовать до рассмотрения соответствующих дел и принятия решений.
Значительная часть расследования затрагивает представителей клубов высшего дивизиона Турции. Около 171 человека связаны с командами Суперлиги. Среди попавших в список оказались президент «Трабзонспора» Эртугрул Доган и вице-президент «Бешикташа» Хакан Далтабан.
Отстранение функционеров стало очередным этапом масштабного расследования, которое проводит TFF в связи с возможными нарушениями правил о ставках. Турецкая федерация продолжает проверять представителей различных уровней футбольной системы.
При этом временное отстранение само по себе не означает, что все 448 человек признаны виновными в нарушениях. Окончательные решения по каждому делу должен принять дисциплинарный комитет после рассмотрения материалов расследования.
Источник: Reuters
Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал о своём отношении к возможной неудаче на посту наставника национальной команды. Специалист...
Известный спортивный юрист Пол Гилрой допустил, что футболисты «Манчестер Сити» при определённых обстоятельствах могут расторгнуть действующие...
Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал ситуацию вокруг Криштиану Роналду, который покинул расположение национальной команды...
Нападающий сборной Дании Расмус Хойлунд оказался в центре внимания после матча 3-го тура Лиги наций с Португалией. Встреча состоялась в Копенгагене...
Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над Сербией в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций. Встреча...