Зинедин Зидан заявил о готовности добиться максимальных результатов с Францией 

Дата публикации: 02-10-2026 10:42

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан рассказал о своём отношении к возможной неудаче на посту наставника национальной команды. Специалист подчеркнул, что подобные мысли не мешают ему выполнять работу и не влияют на его подход к футболу.

«Нет. Если бы я испытывал такой страх, я бы здесь не сидел. Даже если есть вероятность неудачи, я никогда не думаю об этом. За всю свою игровую карьеру у меня никогда не возникало подобных мыслей.

Я всегда мечтал тренировать сборную Франции и подошел к этой работе полностью готовым. У нас команда очень высокого уровня, и я отдам все силы, чтобы добиться наилучших результатов», — сказал Зидан на пресс-конференции.

Зидан возглавил национальную команду минувшим летом. На посту главного тренера сборной Франции он сменил Дидье Дешама, который ранее руководил командой на протяжении нескольких лет.

Под руководством нового наставника французы успешно начали выступление в Лиге наций. После двух туров сборная Франции занимает первое место в первой группе дивизиона А, набрав шесть очков.

Зидан отметил, что всегда стремился получить возможность работать именно с национальной командой своей страны. Теперь перед специалистом стоит задача реализовать накопленный тренерский опыт и добиться максимально высоких результатов с одним из ведущих составов мирового футбола.

Источник: пресс-конференция Зинедина Зидана