Спортивный юрист заявил, что Холанд может бесплатно уйти из «Манчестер Сити»
Известный спортивный юрист Пол Гилрой допустил, что футболисты «Манчестер Сити» при определённых обстоятельствах могут расторгнуть действующие контракты с клубом без выплаты компенсации. Речь идёт о возможных последствиях нарушения командой финансовых правил.
Гилрой объяснил, что для досрочного прекращения трудовых отношений не обязательно наличие в контракте отдельного пункта, который прямо предусматривает подобную возможность. По мнению специалиста, важную роль играет подразумеваемое условие доверия и взаимного уважения между работодателем и сотрудником.
«Если вы мне не доверяете, или я вам не доверяю, или вы называете меня лжецом, я могу отказаться работать на вас. Игрок может сказать: «Вы нарушили подразумеваемые условия доверия и взаимного уважения. Вы — мой работодатель, и вы нарушили это условие. Это дает мне право заявить, что я разрываю свой контракт и ухожу», — заявил Гилрой в подкасте Stick to Football.
Высказывание юриста вызвало реакцию бывшего защитника «Ливерпуля» Джейми Каррагера. Экс-футболист решил перевести разговор к одному из самых громких возможных вариантов развития событий и с юмором спросил, сможет ли его бывший клуб бесплатно приобрести нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
«Значит, «Ливерпуль» может подписать Холанда бесплатно?», — спросил Каррагер.
Гилрой не стал исключать такой сценарий, хотя подчеркнул, что итог зависит от конкретных обстоятельств каждого случая.
«Это возможно. Я видел, как многие комментаторы говорят, что это маловероятно, но все зависит от множества факторов. Но это действительно вполне возможный вариант», — ответил юрист.
Таким образом, речь пока идёт лишь о юридической возможности, а не о подтверждённом намерении кого-либо из игроков покинуть «Манчестер Сити». Реализация такого сценария будет зависеть от конкретных обстоятельств и правовой оценки ситуации вокруг клуба.
Источник: Stick to Football
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