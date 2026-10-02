Казахстан уступил Молдове в домашнем матче Лиги наций 

Дата публикации: 02-10-2026 20:19

Сборная Молдовы добилась победы над Казахстаном в матче третьего тура группового этапа Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась на «Астана Арене» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Команды долго не могли открыть счёт, однако перед самым перерывом Молдова всё же добилась своего. В компенсированное время первого тайма Ники Клещенко отправил мяч в ворота хозяев и вывел молдавскую сборную вперёд.

После возобновления игры гости увеличили преимущество. На 50-й минуте Петру Попеску воспользовался своей возможностью и забил второй мяч Молдовы — 2:0.

Казахстан не отказался от попыток изменить ситуацию и спустя 14 минут сократил разрыв. На 64-й минуте защитник «Зенита» Нуралы Алип поразил ворота соперника, вернув хозяевам надежду на спасение.

Однако развить успех казахстанской сборной не удалось. До финального свистка счёт больше не изменился, и Молдова сохранила преимущество, забрав из Астаны три очка.

Следующие матчи команды проведут 6 октября. Казахстан сыграет с Фарерскими островами, а Молдова встретится со Словакией.

Действующим победителем Лиги наций остаётся Португалия. В финале предыдущего розыгрыша португальская команда сыграла с Испанией 2:2, после чего выиграла серию пенальти со счётом 5:3.