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Главный спонсор «Манчестер Сити» готовит юридический ответ Премьер-лиге

Дата публикации: 02-10-2026 20:17

Главный спонсор «Манчестер Сити» готовит юридический ответ Премьер-лиге 

Авиакомпания Etihad Airways, являющаяся одним из ключевых спонсоров «Манчестер Сити», привлекла американскую юридическую фирму Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan для возможного судебного разбирательства с английской Премьер-лигой. Об этом сообщил журналист и специалист в области юриспруденции Кристиан Смит.

По данным The Lawyer, Quinn Emanuel уже получила поручение Etihad Airways в связи с возможным иском. Ранее сама авиакомпания заявляла о намерении изучить юридические варианты защиты своих интересов после публикации выводов независимой комиссии по делу «Манчестер Сити».

Quinn Emanuel известна специализацией на крупных судебных спорах. В материалах о компании её неоднократно называли одной из наиболее грозных юридических фирм для противостоящей стороны в судебных процессах.

Etihad Airways ранее категорически отвергла любые выводы о своей причастности к ненадлежащим коммерческим договорённостям. В авиакомпании заявили, что Премьер-лига не обращалась к ней в ходе расследования и не предоставила возможности представить информацию или оспорить выводы, которые могут негативно повлиять на репутацию компании.

История получила продолжение после решения независимой комиссии, которая признала «Манчестер Сити» виновным в нарушениях финансовых правил Премьер-лиги в период с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, а также в большинстве пунктов, связанных с недостаточным сотрудничеством с расследованием. По выводам комиссии, клуб использовал фиктивные коммерческие соглашения, позволившие искусственно увеличить доходы и снизить расходы более чем на £900 млн.

«Манчестер Сити» не согласился с выводами комиссии и 1 октября подал апелляцию. Клуб утверждает, что решение содержит существенные ошибки в вопросах права, принципов и фактов.

Etihad Airways, в свою очередь, намерена отдельно защищать собственные интересы. Возможное судебное разбирательство с Премьер-лигой может стать ещё одним направлением юридического спора, который возник после публикации решения комиссии.

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