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«Реал» добивается санкций УЕФА против «Барселоны» по делу Негрейры

Дата публикации: 02-10-2026 20:22

«Реал» добивается санкций УЕФА против «Барселоны» по делу Негрейры 

Мадридский «Реал» рассчитывает, что УЕФА применит санкции к «Барселоне» в рамках расследования дела, связанного с бывшим вице-президентом технического комитета судей (CTA) Хосе Марией Негрейрой. В столичном клубе полагают, что европейская футбольная организация уже получила необходимый объём материалов для рассмотрения вопроса.

Как отмечает Mundo Deportivo, «Реал» убеждён, что переданных документов достаточно для возможного принятия дисциплинарных мер в отношении каталонской команды.

В четверг, 1 октября, мадридский клуб уведомил УЕФА о передаче материалов, касающихся отношений «Барселоны» с Негрейрой, который ранее занимал должность в руководстве судейского комитета Испании.

В «Реале» считают, что собранные сведения могут подпадать под нормы европейского футбольного законодательства. В частности, речь идёт о правилах, предусматривающих ответственность клубов за прямое или косвенное участие в действиях, связанных с возможным влиянием на результаты матчей или договорными встречами на национальном либо международном уровне.

Если УЕФА придёт к выводу о наличии оснований для применения санкций, последствия для «Барселоны» могут оказаться серьёзными. В числе предусмотренных мер рассматривается исключение команды из Лиги чемпионов сроком на один сезон. Кроме того, каталонскому клубу может грозить финансовый штраф.

Теперь дальнейшее решение находится в компетенции УЕФА, которому предстоит оценить представленные «Реалом» документы и определить, имеются ли основания для дисциплинарного разбирательства и применения предусмотренных регламентом санкций.

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