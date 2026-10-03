Андреа Мальдера назвал причины разгромной неудачи Украины в Лиге наций
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал поражение своей команды от Северной Ирландии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Сити Арена — Антон Малатински» в Трнаве и завершилась победой североирландской команды со счётом 3:0.
Итальянский специалист не считает, что результат был напрямую связан с большим количеством изменений в составе. По словам Мальдеры, тренерский штаб исходил из доступных ресурсов и старался правильно распределить нагрузку между футболистами.
«Я не думаю, что масштабная ротация стала причиной поражения, было важно правильно управлять имеющимися ресурсами и футболистами. Мы хорошо играли, когда владели мячом.
К сожалению, в некоторых эпизодах нам следует быть внимательными, простые ситуации и ошибки привели к такому результату. Сегодня мы играли с двумя неноминальными крайними защитниками.
Первый гол развернул матч в другую сторону, игра стала более привычной для нашего соперника», — приводит слова Мальдеры Sport.ua.
Наставник украинской команды отдельно отметил действия футболистов при владении мячом. По его оценке, в этом компоненте сборная выглядела убедительно, однако допущенные ошибки в отдельных эпизодах серьёзно повлияли на развитие встречи.
Дополнительной проблемой стало отсутствие профильных крайних защитников. Мальдера отметил, что в матче пришлось использовать двух игроков не на привычных для них позициях.
Переломным моментом тренер считает первый пропущенный мяч. После него Северная Ирландия получила возможность действовать в более комфортном для себя стиле, а Украина столкнулась с дополнительными трудностями в попытке изменить ход встречи.
Главным арбитром матча был бельгиец Яспер Вергот. Для Украины поражение стало серьёзной потерей очков на групповом этапе Лиги наций сезона-2026/2027.
Источник: Sport.ua
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