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«Ливерпуль» готов расстаться с Вирцем при отсутствии прогресса в игре

Дата публикации: 03-10-2026 01:19

«Ливерпуль» готов расстаться с Вирцем при отсутствии прогресса в игре 

«Ливерпуль» допускает продажу атакующего полузащитника Флориана Вирца летом 2027 года, если немецкому футболисту не удастся выйти на ожидаемый уровень игры. Об этом сообщает Bild. При этом зимой мерсисайдский клуб не намерен расставаться с 23-летним хавбеком.

Согласно информации источника, в ближайшее время Вирцу предстоит попытаться убедить руководство команды в своей способности стать одним из ключевых игроков. Если существенного прогресса не произойдёт, вопрос о будущем футболиста может быть рассмотрен уже после завершения нынешнего сезона.

Одним из факторов, способных осложнить возможный переход, называется зарплата Вирца. По данным Bild, немец получает около €20 млн в год. Такое финансовое требование заметно сужает круг потенциальных покупателей, однако «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» способны обеспечить соответствующие условия.

Вирц перебрался в «Ливерпуль» летом 2025 года. За время выступлений за английский клуб полузащитник провёл 55 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал 11 результативных передач.

Действующий контракт футболиста с мерсисайдцами рассчитан до лета 2030 года. По данным Transfermarkt, его текущая рыночная стоимость оценивается в €100 млн.

При этом возможный уход Вирца пока остаётся исключительно сценарием на будущее. Согласно сообщениям, «Ливерпуль» не рассматривает его продажу в зимнее трансферное окно и рассчитывает получить от полузащитника более высокую результативность.

Источник: Bild

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