Северная Ирландия забила Украине три гола и вышла на первое место в группе 

Дата публикации: 03-10-2026 01:13

Сборная Северной Ирландии уверенно обыграла Украину в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Сити Арена — Антон Малатински» в Трнаве (Словакия) и завершилась победой североирландской команды со счётом 3:0. Главным арбитром матча был Яспер Вергот из Бельгии.

Гости открыли счёт уже на 9-й минуте. Кирон Браун воспользовался своим моментом и отправил мяч в ворота украинской сборной, выведя Северную Ирландию вперёд.

Украинской команде не удалось быстро отреагировать на пропущенный гол. На 22-й минуте Айзек Прайс удвоил преимущество гостей, сделав положение хозяев поля ещё сложнее. До перерыва счёт больше не изменился.

После возобновления игры Северная Ирландия продолжила контролировать ход встречи. На 61-й минуте Браун вновь поразил ворота Украины и оформил дубль. Третий гол окончательно снял вопрос о победителе, а оставшееся время команды провели без новых результативных действий.

После трёх туров сборная Северной Ирландии набрала семь очков и возглавляет группу 2 Лиги B. Украина с четырьмя очками занимает вторую позицию в турнирной таблице.