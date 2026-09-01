20:03 ()
Свернуть список

Сан-Паулу - Сантос 03 Октября прямая трансляция

03 Октября 2026 года в 02:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 21-й тур
Сан-Паулу
Сантос

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Сан-Паулу
Сан-Паулу
Сантос
Сантус
Главные тренеры
Аргентина Эрнан Креспо
Бразилия Доривал Жуниор
Аргентина Хуан Пабло Войвода
История личных встреч
05.02.2026 Бразилия — Серия А 2-й тур Сантос1 : 1Сан-Паулу
22.09.2025 Бразилия — Серия А 24-й тур Сантос1 : 0Сан-Паулу
20.04.2025 Бразилия — Серия А 5-й тур Сан-Паулу2 : 1Сантос
13.11.2023 Бразилия - Серия А 34-й тур Сантос0 : 0Сан-Паулу
16.07.2023 Бразилия - Серия А 15-й тур Сан-Паулу4 : 1Сантос
22.08.2022 Бразилия - Серия А 23-й тур Сантос1 : 0Сан-Паулу
03.05.2022 Бразилия - Серия А 4-й тур Сан-Паулу2 : 1Сантос
08.10.2021 Бразилия - Серия А 24-й тур Сан-Паулу1 : 1Сантос
21.06.2021 Бразилия - Серия А 5-й тур Сантос2 : 0Сан-Паулу
10.01.2021 Бразилия - Серия А 29-й тур Сан-Паулу0 : 1Сантос
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Фламенго2860
2 Палмейрас2857
3 Атлетико Паранаэнсе2849
4 Флуминенсе2848
5 Баия2846
6 Крузейро2845
7 Атлетико Минейро2740
8 Сантос2738
9 Коритиба2838
10 Ред Булл Брагантино2736
11 Сан-Паулу2736
12 Ботафого2835
13 Витория2833
14 Коринтианс2832
15 Мирасол2832
16 Васко да Гама2731
17
Зона вылета
Гремио2829
18
Зона вылета
Интернасьонал2828
19
Зона вылета
Ремо2823
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2718
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Сан-Паулу
0%
Ничья
0%
Сантос
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close