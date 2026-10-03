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Польша разгромила Румынию Левандовски оформил хет-трик

Дата публикации: 03-10-2026 01:12

Польша разгромила Румынию 

Сборная Польши одержала крупную победу над Румынией в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. Встреча состоялась на стадионе «Народовы» в Варшаве и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Главным арбитром игры был Урс Шнидер из Швейцарии.

Ключевым эпизодом встречи стало удаление Раду Дрэгушина. Защитник сборной Румынии получил красную карточку уже на 22-й минуте, после чего его команда осталась в меньшинстве.

Спустя всего две минуты Польша воспользовалась численным преимуществом. Роберт Левандовски реализовал назначенный пенальти и открыл счёт. На старте второго тайма форвард вновь поразил ворота румынской команды — на 47-й минуте Левандовски оформил дубль.

Через две минуты преимущество Польши стало ещё более внушительным. Вирджил Гицэ отправил мяч в собственные ворота, доведя счёт до 3:0.

Поляки продолжили атаковать и после этого. На 62-й минуте Пётр Зелиньски забил четвёртый мяч своей команды, а ещё через четыре минуты отличился Ян Беднарек. Итоговый результат был установлен на 86-й минуте: Левандовски в третий раз поразил ворота Румынии и оформил хет-трик — 6:0.

После трёх сыгранных матчей Польша набрала четыре очка и занимает третье место в группе 4 Лиги B. Румыния пока не заработала ни одного очка и замыкает турнирную таблицу.

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