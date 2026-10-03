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Италия отыгралась во втором тайме в матче Лиги наций и увезла очко из Франции

Дата публикации: 03-10-2026 01:17

Италия отыгралась во втором тайме в матче Лиги наций и увезла очко из Франции 

Сборные Франции и Италии не выявили победителя в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 1:1. Главным арбитром игры был Хесус Хиль Мансано из Испании.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а счёт команды открыли уже после перерыва. На 55-й минуте нападающий сборной Франции Майкл Олисе поразил ворота Италии и вывел хозяев вперёд — 1:0.

Итальянцы не позволили французской команде сохранить преимущество до финального свистка. На 68-й минуте защитник Алессандро Бастони восстановил равновесие, отправив мяч в ворота хозяев. После этого обе сборные имели возможности для изменения счёта, однако больше голов зрители не увидели.

В концовке Франция осталась в меньшинстве. На 85-й минуте защитник Деотшанкюль Юпамекано получил прямую красную карточку. Итальянцы получили численное преимущество, но использовать его для второго гола не смогли.

В следующем туре группового этапа, который состоится 5 октября, Франция сыграет с Бельгией, а Италия встретится с Турцией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале предыдущего розыгрыша португальцы сыграли с Испанией со счётом 2:2, после чего выиграли серию пенальти — 5:3.

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