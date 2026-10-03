Зидан прокомментировал ничью Франции с Италией в Лиге наций 

Дата публикации: 03-10-2026 01:22

Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги наций против Италии. Встреча завершилась со счётом 1:1, а французский специалист после финального свистка выразил разочарование результатом.

Зидан считает, что его команда могла рассчитывать на победу, однако при этом отметил качество игры футболистов и их самоотдачу на протяжении встречи.

«Я очень разочарован, мы заслуживали большего, но футбол таков. Нам нужно было убить матч, но я горжусь своими футболистами. Содержание игры очень хорошее, мои футболисты показали себя образцово. Мне жаль своих игроков, ведь они отдали всё.

В первом тайме у нас было владение, однако оно было стерильным, именно это мы попытались исправить в перерыве. Чтобы нанести урон сопернику, нужно занимать пространство. Наша команда добавила некоторые вещи в содержание игры, но и соперник вёл свою игру — оборонительную, «по-итальянски». Поэтому мы не находились в слишком большой опасности», — приводит слова Зидана RMC Sport со ссылкой на TF1.

Наставник французов отдельно отметил разницу между первым и вторым таймами. По его словам, после перерыва команда постаралась сделать владение мячом более содержательным и активнее использовать свободные зоны на поле.

При этом Зидан признал, что Италия действовала с учётом своих сильных сторон. Итальянская команда сосредоточилась на обороне и старалась не позволять сопернику создавать большое количество опасных эпизодов.

Франция в итоге не смогла удержать преимущество и завершила матч с Италией вничью 1:1. Зидан, несмотря на потерю очков, отдельно подчеркнул, что доволен отношением игроков к матчу и их полной самоотдачей.

Источник: RMC Sport со ссылкой на TF1