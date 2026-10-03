13:30 ()
Свернуть список

Манчини рассказал о прогрессе Италии после ничьей с Францией

Дата публикации: 03-10-2026 10:14

Манчини рассказал о прогрессе Италии после ничьей с Францией 

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 против Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1, а итальянский специалист отметил сложность игры и вклад Джанлуиджи Доннаруммы.

По словам Манчини, итоговый счёт не в полной мере отражает содержание матча. Наставник признал, что в концовке его команде потребовалась помощь голкипера, однако в целом остался доволен действиями футболистов.

«Итоговый счёт меняет восприятие. Сегодня был сложный матч, Доннарумма выручил нас в концовке, когда это потребовалось, но в целом мы хорошо сыграли против очень сильной команды. Эти футболисты при должной работе могут стать отличным коллективом. На это потребуется время, но движемся в верном направлении.

Начиная со второго тайма встречи с Бельгией мы стали действовать лучше, старались выполнять установку, надёжно оборонялись в нужные моменты», — приводит слова Манчини Tuttomercatoweb.

Главный тренер итальянцев также отметил положительные изменения в игре команды. По его словам, сборная стала лучше выполнять тренерские требования и надёжнее действовать без мяча, особенно в важных эпизодах встреч.

После трёх туров Лиги наций Франция занимает первое место в группе 1 Лиги А, набрав семь очков. Италия располагается на третьей позиции с четырьмя очками.

Вторую строчку занимает Бельгия, в активе которой шесть очков. Замыкает квартет Турция, пока не набравшая ни одного очка.

Источник: Tuttomercatoweb

Социальные комментарии Cackle
  • Зинедин Зидан прокомментировал ошибку Да Куньи, приведшую к голу Италии
    Зинедин Зидан прокомментировал ошибку Да Куньи, приведшую к голу Италии
    Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан прокомментировал эпизод, который привёл к голу Италии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА. Встреча...
  • Андреа Мальдера назвал причины разгромной неудачи Украины в Лиге наций
    Андреа Мальдера назвал причины разгромной неудачи Украины в Лиге наций
    Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал поражение своей команды от Северной Ирландии в матче 3-го тура Лиги наций УЕФА...
  • Зидан прокомментировал ничью Франции с Италией в Лиге наций
    Зидан прокомментировал ничью Франции с Италией в Лиге наций
    Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан подвёл итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги наций против Италии. Встреча завершилась со счётом...
  • «Ливерпуль» готов расстаться с Вирцем при отсутствии прогресса в игре
    «Ливерпуль» готов расстаться с Вирцем при отсутствии прогресса в игре
    «Ливерпуль» допускает продажу атакующего полузащитника Флориана Вирца летом 2027 года, если немецкому футболисту не удастся выйти на ожидаемый...
  • Италия отыгралась во втором тайме в матче Лиги наций и увезла очко из Франции
    Италия отыгралась во втором тайме в матче Лиги наций и увезла очко из Франции
    Сборные Франции и Италии не выявили победителя в матче 3-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА в дивизионе A. Встреча состоялась на стадионе...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close