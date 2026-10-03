Манчини рассказал о прогрессе Италии после ничьей с Францией 

Дата публикации: 03-10-2026 10:14

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги матча 3-го тура Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 против Франции. Встреча завершилась со счётом 1:1, а итальянский специалист отметил сложность игры и вклад Джанлуиджи Доннаруммы.

По словам Манчини, итоговый счёт не в полной мере отражает содержание матча. Наставник признал, что в концовке его команде потребовалась помощь голкипера, однако в целом остался доволен действиями футболистов.

«Итоговый счёт меняет восприятие. Сегодня был сложный матч, Доннарумма выручил нас в концовке, когда это потребовалось, но в целом мы хорошо сыграли против очень сильной команды. Эти футболисты при должной работе могут стать отличным коллективом. На это потребуется время, но движемся в верном направлении.

Начиная со второго тайма встречи с Бельгией мы стали действовать лучше, старались выполнять установку, надёжно оборонялись в нужные моменты», — приводит слова Манчини Tuttomercatoweb.

Главный тренер итальянцев также отметил положительные изменения в игре команды. По его словам, сборная стала лучше выполнять тренерские требования и надёжнее действовать без мяча, особенно в важных эпизодах встреч.

После трёх туров Лиги наций Франция занимает первое место в группе 1 Лиги А, набрав семь очков. Италия располагается на третьей позиции с четырьмя очками.

Вторую строчку занимает Бельгия, в активе которой шесть очков. Замыкает квартет Турция, пока не набравшая ни одного очка.

Источник: Tuttomercatoweb