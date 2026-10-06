Андреа Мальдера назвал главную проблему сборной Украины после матча с Венгрией 

Дата публикации: 06-10-2026 00:53

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера подвёл итоги матча Лиги наций с Венгрией. Украинская команда потерпела поражение со счётом 1:2, хотя, по мнению итальянского специалиста, не заслуживала такого результата.

Мальдера отметил, что украинцы провели качественную встречу, особенно с учётом большого количества новых футболистов в составе. По словам наставника, команда полностью выложилась на поле, однако вновь не смогла сохранить необходимую концентрацию в концовке.

«Мы разочарованы, ведь сегодня мы не заслуживали поражения. Считаю, что мы провели хороший матч, особенно учитывая большое количество дебютантов. Все отдали максимум сил на поле. Нам нужно научиться лучше играть в последние минуты матчей», — сказал Мальдера.

Отдельно тренер остановился на втором пропущенном мяче. Мальдера признался, что хотел бы ещё раз внимательно разобрать этот эпизод. При этом он считает, что подобные моменты являются частью опыта, который молодым игрокам необходимо получать в международных матчах.

«Я хотел бы ещё раз пересмотреть второй гол, но это опыт, который нужно приобрести, чтобы действовать увереннее в таких сложных ситуациях. Здесь речь идёт скорее об эмоциях, чем о технике», — отметил специалист.

Украинская сборная за четыре матча забила всего два мяча. Мальдера признал, что найти однозначное объяснение такой результативности сложно. При этом у команды были возможности отличиться — в частности, украинцы попадали в штангу и создавали другие опасные моменты.

«Что касается всего двух забитых мячей за четыре матча — иногда трудно найти логическое объяснение. У нас были удары в штангу и другие моменты. Результат, конечно, важен, но сегодня мы также должны были оценить игру футболистов», — подчеркнул Мальдера.

Наставник обратил внимание и на состав команды. В матче с Венгрией на поле появились девять футболистов, представляющих клубы УПЛ. По мнению Мальдеры, для многих из них выступления на международном уровне проходят в непростых условиях.

«Сегодня на поле было девять игроков УПЛ, и мы знаем, через какие трудности они проходят. Я считаю, что мы провели хороший матч. Четыре очка — справедливый результат, учитывая большое количество новых футболистов», — заявил тренер.

Несмотря на поражение, Мальдера не видит причин отказываться от выбранного курса. Специалист отметил хороший командный дух и появление новых игроков, способных в будущем закрепиться в национальной сборной.

«У нас хороший командный дух, и мы движемся по правильному пути. Чтобы побеждать, нам нужно становиться сильнее. В то же время мы увидели новых игроков, которые могут помочь сборной в будущем», — добавил Мальдера.