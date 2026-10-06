Марко Росси объяснил, за счёт чего Венгрия обыграла Украину в 4-м туре Лиге наций 

Дата публикации: 06-10-2026 00:52

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси подвёл итоги матча Лиги наций против Украины. Венгерская команда одержала победу со счётом 2:1, несмотря на непростой ход встречи.

Итальянский специалист признал, что его подопечным пришлось приложить серьёзные усилия для достижения результата. По словам Росси, определённую роль сыграла и удача.

«Эта победа очень важна для нас. Матч начался чрезвычайно сложно, мы приложили немало усилий, чтобы заработать три очка. Без определенной доли удачи нам было бы трудно их получить», — сказал тренер.

После пропущенного мяча Венгрия оказалась в сложном положении. Команда глубоко отошла к своим воротам и постепенно начала испытывать проблемы с физической точки зрения. Росси отметил преимущество украинцев в этом компоненте, но подчеркнул, что у венгров есть собственные сильные стороны.

«После пропущенного гола мы слишком глубоко сели в оборону и устали. Нам было непросто из-за физического превосходства соперника, но у нас тоже есть свои сильные стороны, и мы можем прогрессировать. Все три наших соперника в группе физически сильны, поэтому против них нужно выкладываться на максимум», — отметил Росси.

Отдельно наставник рассказал о прогрессе Марка Чингера, который уже провёл четыре матча за национальную команду. По мнению Росси, каждое его следующее выступление выглядит убедительнее предыдущего.

Не обошлось без неожиданности и при выборе автора одного из голов. В первом тайме Росси был недоволен игрой Милана Тота и даже рассматривал возможность заменить нападающего.

«В первом тайме я внимательно следил за Миланом Тотом. Он проигрывал много единоборств защитникам, и я даже думал заменить его. Но в итоге именно он забил гол», — рассказал тренер.

Победа позволила Венгрии улучшить положение в группе. Росси отметил, что команда оказалась в хорошем положении, особенно с учётом домашнего поражения в стартовом матче.

«Сейчас мы находимся в хорошей позиции в группе, особенно учитывая, что стартовый матч проиграли дома. В ноябре нас ждут два важных матча. Нужно уделить внимание восстановлению, ведь, например, Доминик Собослаи к тому времени проведет еще восемь матчей», — подчеркнул специалист.

В завершение Росси поблагодарил игроков за отношение к выступлениям за национальную команду.

«Хочу поблагодарить всех футболистов. В каждой игре они отдавали все силы и демонстрировали невероятную преданность сборной», — добавил главный тренер Венгрии.