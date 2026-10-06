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Шевченко эмоционально отреагировал на поражение Украины от Венгрии

Дата публикации: 06-10-2026 00:56

Шевченко эмоционально отреагировал на поражение Украины от Венгрии 

Сборная Украины потерпела поражение от Венгрии в матче 4-го тура Лиги наций. Встреча состоялась в понедельник, 5 октября, на стадионе в словацкой Трнаве и завершилась победой венгерской команды со счётом 2:1.

После этого результата Венгрия улучшила своё положение в группе B2 и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы. Украинская сборная, которую возглавляет Андреа Мальдера, опустилась на третье место.

Матч получился непростым для «сине-жёлтых». После каждого пропущенного мяча телевизионные камеры показывали президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, присутствовавшего на стадионе. Руководитель УАФ выглядел серьёзным и задумчивым, внимательно наблюдая за происходящим на поле.

Поражение существенно осложнило положение украинской команды перед заключительными матчами группового этапа. В ноябре сборной Украины предстоят две встречи, которые могут оказаться определяющими в борьбе за итоговые позиции в квартете.

14 ноября украинцы сыграют на выезде с Северной Ирландией. Затем, 17 ноября, команда проведёт номинально домашний матч против сборной Грузии.

Таким образом, перед двумя последними турами Украине необходимо исправлять положение в таблице и набирать очки, чтобы сохранить возможность завершить групповой этап на высокой позиции.

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