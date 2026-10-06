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«Фенербахче» заинтересовался младшим братом Килиана Мбаппе

Дата публикации: 06-10-2026 22:35

«Фенербахче» заинтересовался младшим братом Килиана Мбаппе 

Полузащитник французского «Лилля» Этан Мбаппе может сменить клуб по окончании текущего сезона. 19-летний футболист оказался в сфере интересов турецкого «Фенербахче», которому представители игрока уже предложили рассмотреть возможность сотрудничества.

Как сообщает инсайдер Экрем Конур, агенты Мбаппе вышли на турецкий клуб с предложением по трансферу. При этом действующий контракт полузащитника с «Лиллем» рассчитан до конца нынешнего сезона, поэтому в случае отсутствия нового соглашения футболист сможет стать доступным для других команд.

Интерес «Фенербахче» связан не только с игровыми качествами молодого хавбека. Турецкий клуб столкнулся с ограничениями по количеству легионеров в составе и ищет варианты усиления команды с учётом действующего регламента Суперлиги.

Футболисты в возрасте до 23 лет не занимают легионерский слот в чемпионате Турции. Благодаря этому кандидатура Мбаппе может оказаться особенно привлекательной для «Фенербахче», поскольку клуб сможет подписать молодого иностранного игрока, не увеличивая число занятых квотных мест.

Этан Мбаппе выступает за «Лилль» с июля 2024 года. До переезда в другой французский клуб полузащитник проходил подготовку в системе «ПСЖ», где выступал за молодёжные команды.

При этом Этан известен прежде всего как младший брат нападающего сборной Франции и мадридского «Реала» Килиана Мбаппе. Теперь у 19-летнего футболиста может появиться возможность продолжить карьеру за пределами Франции, если «Фенербахче» решит воспользоваться предложением его представителей.

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