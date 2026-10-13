Забарный подвергся критике после матча ПСЖ с «Ле-Маном»
Украинский защитник Илья Забарный подвергся критике после победы «Пари Сен-Жермен» над «Ле-Маном» со счётом 3:1 в чемпионате Франции. Бывший футболист Максим Шано усомнился в уровне некоторых игроков, которые выходят на поле вместо основных исполнителей парижской команды.
Шано отдельно упомянул Забарного и Люка Эрнандеса, оценив их выступления на фоне других футболистов ПСЖ. По мнению бывшего игрока, разница между основным составом и резервистами на отдельных позициях слишком велика.
«Забарный, Люка Эрнандес... Это невозможно. На некоторых позициях между запасными и основными игроками ПСЖ существует огромная разница в уровне», — заявил Шано.
Критика прозвучала после матча с «Ле-Маном», который парижане завершили победой со счётом 3:1. Высказывание бывшего футболиста касается не только украинского защитника, но и общей глубины состава французского клуба.
Ранее также появилась информация о возможном расставании ПСЖ с Забарным. Сообщалось, что руководство парижан рассматривает вариант прекращения сотрудничества с украинцем во время зимнего трансферного окна.
На данный момент речь идёт о сообщениях о возможном уходе защитника и критической оценке его уровня со стороны бывшего футболиста. Подтверждённой информации о принятом решении по будущему Забарного в ПСЖ нет.
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