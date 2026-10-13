Глава Федерации футбола Португалии высказался об отстранении Роналду
Президент Федерации футбола Португалии Педру Проэнса прокомментировал временное отстранение Криштиану Роналду от национальной команды. Глава организации подчеркнул, что дисциплинарное разбирательство должно пройти в установленном порядке, а федерация заинтересована в скорейшем возвращении капитана сборной.
По словам Проэнсы, соответствующие органы независимо изучат все обстоятельства произошедшего. Он призвал не торопиться с выводами и сохранять спокойствие до завершения процедуры.
«Будет проведено стандартное дисциплинарное разбирательство. Соответствующие органы независимо рассмотрят все обстоятельства. Сейчас всем нам важно сохранять спокойствие и действовать взвешенно», — заявил руководитель федерации.
Проэнса также отметил, что возвращение Роналду в национальную команду является общей целью федерации и главного тренера. Наставник сборной, по его словам, рассчитывает на нападающего при условии, что тот будет соответствовать необходимым требованиям по спортивной форме.
Глава организации добавил, что и сам футболист хочет вновь выступать за Португалию. Роналду, как отметил Проэнса, говорил о том, что чувствует себя счастливым в национальной команде.
«Мы все заинтересованы в его возвращении, поэтому сейчас важно сохранять выдержку и дождаться результатов рассмотрения», — подчеркнул президент федерации.
Криштиану Роналду провёл за сборную Португалии 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.
Таким образом, федерация выступает за возвращение своего капитана, однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от итогов дисциплинарного разбирательства.
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