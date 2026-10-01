Вильярреал - Наполи 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Наполи
Неаполь, Италия
|25
|вр
|Петер Гулачи
|15
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|12
|зщ
|Ренату Вейга
|23
|зщ
|Серхи Кардона
|8
|зщ
|Хуан Фойт
|14
|пз
|Сантьяго Комесанья
|18
|пз
|Пап Гейе
|24
|пз
|Натан-Дилан Салиба
|10
|пз
|Альберто Молейро
|7
|нп
|Херар Морено
|9
|нп
|Жорж Микаутадзе
|1
|вр
|Алекс Мерет
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|13
|зщ
|Амир Ррахмани
|16
|зщ
|Рафа Марин
|37
|зщ
|Леонардо Спинаццола
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|6
|пз
|Билли Гилмор
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|21
|нп
|Маттео Политано
|7
|нп
|Давид Нерес
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|25.02.2016
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 1
|18.02.2016
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|1 : 0
|07.12.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 2
|27.09.2011
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|2 : 0
|24.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|17.02.2011
|Лига Европы
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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