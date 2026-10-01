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Вильярреал - Наполи 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Керамика (Вильярреал, Испания), вместимость: 24500
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Вильярреал
Наполи

Стартовый состав
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Составы команд
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Наполи
Неаполь, Италия
25ВенгрияврПетер Гулачи
15УругвайзщСантьяго Моуриньо
12ПортугалиязщРенату Вейга
23ИспаниязщСерхи Кардона
8АргентиназщХуан Фойт
14ИспанияпзСантьяго Комесанья
18СенегалпзПап Гейе
24КанадапзНатан-Дилан Салиба
10ИспанияпзАльберто Молейро
7ИспаниянпХерар Морено
9ГрузиянпЖорж Микаутадзе
1ИталияврАлекс Мерет
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
13КосовозщАмир Ррахмани
16ИспаниязщРафа Марин
37ИталиязщЛеонардо Спинаццола
68СловакияпзСтанислав Лоботка
6ШотландияпзБилли Гилмор
11БельгияпзКевин Де Брёйне
21ИталиянпМаттео Политано
7БразилиянпДавид Нерес
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ИспанияИньиго Перес
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
25.02.2016Лига Европы1/16 финала. 2-й матчНаполи1 : 1Вильярреал
18.02.2016Лига Европы1/16 финала. 1-й матчВильярреал1 : 0Наполи
07.12.2011Лига чемпионовГруппа A. 6-й турВильярреал0 : 2Наполи
27.09.2011Лига чемпионовГруппа A. 2-й турНаполи2 : 0Вильярреал
24.02.2011Лига Европы1/16 финала. 2-й матчВильярреал2 : 1Наполи
17.02.2011Лига Европы1/16 финала. 1-й матчНаполи0 : 0Вильярреал
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вильярреал
0%
Ничья
0%
Наполи
0%

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