Атлетико М - Манчестер Юнайтед 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Стартовый состав
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
|13
|вр
|Ян Облак
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|21
|зщ
|Кристиан Ромеро
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Пабло Барриос
|6
|пз
|Коке
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|10
|нп
|Алекс Баэна
|7
|нп
|Ли Кан Ин
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|19
|пз
|Брайан Мбемо
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|10
|пз
|Матеус Кунья
|17
|пз
|Андрей Сантос
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Майкл Кэррик
История личных встреч
|01.08.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|2 : 1
|30.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|15.03.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|23.02.2022
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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