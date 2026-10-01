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Атлетико М - Манчестер Юнайтед 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Гленн Нюберг (Борленге, Швеция);
Атлетико М
Манчестер Юнайтед

Стартовый состав
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Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
13СловенияврЯн Облак
18ИспаниязщМарк Пубиль
21АргентиназщКристиан Ромеро
17СловакиязщДавид Ганцко
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ИспанияпзПабло Барриос
6Испанияпз Коке
20АргентинапзДжулиано Симеоне
10ИспаниянпАлекс Баэна
7Южная КореянпЛи Кан Ин
19АргентинанпХулиан Альварес
1БельгияврСенне Ламменс
15ФранциязщЛени Йоро
6АргентиназщЛисандро Мартинес
2ПортугалиязщДиогу Дало
5АнглиязщГарри Магуайр
18БельгияпзЮри Тилеманс
19КамерунпзБрайан Мбемо
8ПортугалияпзБруну Фернандеш
9АнглияпзМаркус Рашфорд
10БразилияпзМатеус Кунья
17БразилияпзАндрей Сантос
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
АнглияМайкл Кэррик
История личных встреч
01.08.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Манчестер Юнайтед2 : 1Атлетико М
30.07.2022Товарищеские матчи (клубы) - 2022Товарищеские матчиМанчестер Юнайтед0 : 1Атлетико М
15.03.2022Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчМанчестер Юнайтед0 : 1Атлетико М
23.02.2022Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчАтлетико М1 : 1Манчестер Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Атлетико М
0%
Ничья
0%
Манчестер Юнайтед
0%

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