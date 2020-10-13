Интер М - Брюгге 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Стартовый состав
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Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
|1
|вр
|Хосеп Мартинес
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|17
|пз
|Анди Диуф
|23
|пз
|Николо Барелла
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|8
|пз
|Петар Сучич
|32
|пз
|Федерико Димарко
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|1
|вр
|Ян Зоммер
|64
|зщ
|Кириани Саббе
|3
|зщ
|Ли Хан Бом
|44
|зщ
|Брандон Мехеле
|65
|зщ
|Йоакин Сейс
|8
|пз
|Фредди Поттс
|20
|пз
|Ханс Ванакен
|10
|пз
|Уго Ветлесен
|11
|пз
|Хан Вирхили
|9
|пз
|Карлуш Форбш
|7
|нп
|Николо Трезольди
Главные тренеры
|Кристиан Киву
История личных встреч
|10.10.2026
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 0
|19.09.2026
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 2
|14.09.2026
|Италия — Серия А
|4-й тур
|5 : 3
|08.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|2 : 1
|05.09.2026
|Италия — Серия А
|3-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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