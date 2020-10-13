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Интер М - Брюгге 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Рохит Сагги (Норвегия);
Интер М
Брюгге

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Интер М
Милан, Италия
Брюгге
Брюгге, Бельгия
1ИспанияврХосеп Мартинес
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
25ШвейцариязщМануэль Аканджи
17ФранцияпзАнди Диуф
23ИталияпзНиколо Барелла
7ПольшапзПётр Зелиньски
8ХорватияпзПетар Сучич
32ИталияпзФедерико Димарко
10АргентинанпЛаутаро Мартинес
9ФранциянпМаркус Тюрам
1ШвейцарияврЯн Зоммер
64БельгиязщКириани Саббе
3Южная КореязщЛи Хан Бом
44БельгиязщБрандон Мехеле
65БельгиязщЙоакин Сейс
8АнглияпзФредди Поттс
20БельгияпзХанс Ванакен
10НорвегияпзУго Ветлесен
11ИспанияпзХан Вирхили
9ПортугалияпзКарлуш Форбш
7ГерманиянпНиколо Трезольди
Главные тренеры
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
10.10.2026Италия — Серия А6-й турИнтер М3 : 0
19.09.2026Италия — Серия А5-й тур2 : 2Интер М
14.09.2026Италия — Серия А4-й турИнтер М5 : 3
08.09.2026Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур2 : 1Интер М
05.09.2026Италия — Серия А3-й турИнтер М3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Интер М
0%
Ничья
0%
Брюгге
0%

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