Галатасарай - Барселона 13 Октября прямая трансляция
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|8
|пз
|Габриэл Сара
|10
|пз
|Лерой Зане
|83
|пз
|Алексей Батраков
|27
|нп
|Рафаэл Леау
|45
|нп
|Виктор Осимхен
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|18
|зщ
|Херард Мартин
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|16
|пз
|Родри
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|7
|пз
|Фермин Лопес
|14
|нп
|Карим Адейеми
|9
|нп
|Габриэл Жезус
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Окан Бурук
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|17.03.2022
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|10.03.2022
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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