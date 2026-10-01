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Галатасарай - Барселона 13 Октября прямая трансляция

Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Галатасарай
Барселона

Стартовый состав
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Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Барселона
Барселона, Испания
1ТурцияврУгурджан Чакыр
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
6КолумбиязщДавинсон Санчес
4СенегалзщИсмаил Якобс
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
34УругвайпзЛукас Торрейра
8БразилияпзГабриэл Сара
10ГерманияпзЛерой Зане
83РоссияпзАлексей Батраков
27ПортугалиянпРафаэл Леау
45НигериянпВиктор Осимхен
1ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
5ИспаниязщПау Кубарси
18ИспаниязщХерард Мартин
2ПортугалиязщЖоау Канселу
16Испанияпз Родри
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
7ИспанияпзФермин Лопес
14ГерманиянпКарим Адейеми
9БразилиянпГабриэл Жезус
Главные тренеры
ТурцияОкан Бурук
ТурцияОкан Бурук
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
17.03.2022Лига Европы1/8 финала. 2-й матчГалатасарай1 : 2Барселона
10.03.2022Лига Европы1/8 финала. 1-й матчБарселона0 : 0Галатасарай
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Галатасарай
0%
Ничья
0%
Барселона
0%

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