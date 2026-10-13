Киву объяснил, за счёт чего «Интер» рассчитывает добиться успеха в матче с «Брюгге» 

Главный тренер миланского «Интера» Кристиан Киву поделился ожиданиями от встречи с «Брюгге» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Матч состоится 13 октября на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало запланировано на 22:00 мск, главным арбитром назначен норвежец Рохит Сагги.

Киву подчеркнул, что для выхода в следующий этап турнира его команде необходимо максимально эффективно использовать предстоящие матчи. По словам специалиста, «Интеру» предстоит провести ещё семь встреч, в которых важно набрать как можно больше очков.

Наставник миланцев также отметил особенности игры бельгийского соперника. Он считает «Брюгге» хорошо организованной и техничной командой, обладающей собственным стилем.

«Понимаем, что для того, чтобы пройти дальше, нам нужно сыграть в семи матчах и выжать из них максимум. У „Брюгге“ есть своя узнаваемость, и они играют в особом стиле, это довольно мастеровитая команда. Матч будет непростым — ни одна игра в Лиге чемпионов не бывает лёгкой», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.

Отдельно тренер остановился на качествах, которые потребуются его футболистам. Киву считает, что команда должна действовать энергично и решительно, сохраняя правильный настрой на протяжении всей встречи.

Специалист также прокомментировал выбор состава на предыдущий матч с «Пармой». По его словам, решение тренерского штаба могло отличаться от ожиданий болельщиков, однако глубина состава позволяет использовать сильные стороны разных футболистов.

«В наших матчах нам нужны энергия, решимость и правильный настрой: именно на этом мы основываем свою игру. [На выходных] мы выбрали состав на встречу с „Пармой“, который отличался от того варианта, которого некоторые могли ожидать. У нас сильный состав, в котором игроки используют свои индивидуальные качества на благо команды», — отметил Киву.

Теперь «Интеру» предстоит подтвердить свои амбиции в матче с бельгийским клубом. Миланцы рассчитывают добиться результата за счёт командной организации, энергии и индивидуального мастерства игроков.