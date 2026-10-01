Краснодар - Факел 13 Октября прямая трансляция
13 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|01.09.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 3-й тур
|1 : 1 3 : 4
|02.08.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|2-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 0
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|17.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|3
|7
|2
|Рубин
|3
|4
|3
|Оренбург
|3
|4
|4
|Родина
|3
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|3
|7
|2
|Динамо М
|3
|6
|3
|Ахмат
|3
|4
|4
|Факел
|3
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|3
|8
|2
|Крылья Советов
|3
|6
|3
|Балтика
|3
|3
|4
|Динамо Мх
|3
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|3
|9
|2
|Акрон
|3
|5
|3
|ЦСКА
|3
|2
|4
|Локомотив М
|3
|2
Кто победит?
0 голосов болельщиков