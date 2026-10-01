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Краснодар - Факел 13 Октября прямая трансляция

13 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа B. 4-й тур
Краснодар
Факел

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Составы команд
Краснодар
Краснодар
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Мурад Олегович Мусаев
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
01.09.2026 Fonbet Кубок России Группа B. 3-й тур Факел1 : 1 3 : 4Краснодар
02.08.2026 Альфа-Банк Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар3 : 2Факел
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Краснодар5 : 0Факел
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Факел0 : 0Краснодар
19.04.2024 Мир Российская Премьер-лига 25-й тур Краснодар2 : 0Факел
25.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Факел0 : 0Краснодар
05.11.2022 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Факел3 : 3Краснодар
17.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Краснодар2 : 2Факел
17.07.2011 Кубок России 1/16 финала Факел2 : 1Краснодар
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М37
2 Рубин34
3 Оренбург34
4 Родина33
Группа B
КомандаИО
1 Краснодар37
2 Динамо М36
3 Ахмат34
4 Факел31
Группа C
КомандаИО
1 Зенит38
2 Крылья Советов36
3 Балтика33
4 Динамо Мх31
Группа D
КомандаИО
1 Ростов39
2 Акрон35
3 ЦСКА32
4 Локомотив М32
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краснодар
0%
Ничья
0%
Факел
0%

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