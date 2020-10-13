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Викинг - Бавария 13 Октября прямая трансляция

Стадион: Люсе Арена (Ставангер, Норвегия), вместимость: 15900
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Викинг
Бавария

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Викинг
Ставангер, Норвегия
Бавария
Мюнхен, Германия
1НорвегияврАрилд Эстбе
5НорвегиязщХенрик Хеггхейм
6Новая ЗеландиязщДжанни Стенснесс
28НорвегиязщКристоффер Хёуген
25НорвегиязщХенрик Фальхенер
29НорвегияпзТобиас Мой
8Новая ЗеландияпзДжо Белл
7НорвегияпзКристоффер Аскильдсен
16НорвегиянпХенрик Бьёрдаль
20ДаниянпПетер Кристиансен
10Босния и ГерцеговинанпЗлатко Трипич
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
4ГерманиязщЖонатан Та
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
45ГерманияпзАлександар Павлович
17ФранцияпзМайкл Олисе
14КолумбияпзЛуис Диас
34МароккопзИсмаэль Сайбари
9АнглиянпГарри Кейн
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
09.10.2026Норвегия — Элитсерия23-й тур0 : 2Викинг
20.09.2026Норвегия — Элитсерия22-й турВикинг3 : 0
13.09.2026Норвегия — Элитсерия21-й турВикинг8 : 1
09.09.2026Лига чемпионовОбщий этап. 1-й тур3 : 1Викинг
04.09.2026Норвегия — Элитсерия20-й тур1 : 1Викинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
ПСЖ13
2
1/8 финала
Бавария13
3
1/8 финала
Барселона13
4
1/8 финала
Манчестер Юнайтед13
5
1/8 финала
Комо13
6
1/8 финала
Спортинг13
7
1/8 финала
Штутгарт13
8
1/8 финала
Манчестер Сити13
9
Плей-офф
Астон Вилла13
10
Плей-офф
Ланс13
11
Плей-офф
Бетис13
12
Плей-офф
Боруссия Д13
13
Плей-офф
Реал Мадрид13
14
Плей-офф
Ливерпуль13
15
Плей-офф
Арсенал13
16
Плей-офф
АЕК Афины13
17
Плей-офф
Шахтёр11
18
Плей-офф
Рома11
19
Плей-офф
Фенербахче11
20
Плей-офф
ПСВ Эйндховен11
21
Плей-офф
Вильярреал10
22
Плей-офф
Славия П10
23
Плей-офф
Брюгге10
24
Плей-офф
Лилль10
25 Интер М10
26 Атлетико М10
27 ЛАСК10
28 Наполи10
29 Викинг10
30 Галатасарай10
31 Порту10
32 РБ Лейпциг10
33 Фейеноорд10
34 Сабах10
35 Слован Бр10
36 Будё-Глимт10
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Викинг
0%
Ничья
0%
Бавария
0%

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