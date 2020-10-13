Викинг - Бавария 13 Октября прямая трансляция
Стадион: Люсе Арена (Ставангер, Норвегия), вместимость: 15900
13 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
Главный судья: Георги Кабаков (Пловдив, Болгария);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Викинг
Ставангер, Норвегия
Бавария
Мюнхен, Германия
|1
|вр
|Арилд Эстбе
|5
|зщ
|Хенрик Хеггхейм
|6
|зщ
|Джанни Стенснесс
|28
|зщ
|Кристоффер Хёуген
|25
|зщ
|Хенрик Фальхенер
|29
|пз
|Тобиас Мой
|8
|пз
|Джо Белл
|7
|пз
|Кристоффер Аскильдсен
|16
|нп
|Хенрик Бьёрдаль
|20
|нп
|Петер Кристиансен
|10
|нп
|Златко Трипич
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|17
|пз
|Майкл Олисе
|14
|пз
|Луис Диас
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Венсан Компани
История личных встреч
|09.10.2026
|Норвегия — Элитсерия
|23-й тур
|0 : 2
|20.09.2026
|Норвегия — Элитсерия
|22-й тур
|3 : 0
|13.09.2026
|Норвегия — Элитсерия
|21-й тур
|8 : 1
|09.09.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|3 : 1
|04.09.2026
|Норвегия — Элитсерия
|20-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|1
|3
| 2
1/8 финала
|Бавария
|1
|3
| 3
1/8 финала
|Барселона
|1
|3
| 4
1/8 финала
|Манчестер Юнайтед
|1
|3
| 5
1/8 финала
|Комо
|1
|3
| 6
1/8 финала
|Спортинг
|1
|3
| 7
1/8 финала
|Штутгарт
|1
|3
| 8
1/8 финала
|Манчестер Сити
|1
|3
| 9
Плей-офф
|Астон Вилла
|1
|3
| 10
Плей-офф
|Ланс
|1
|3
| 11
Плей-офф
|Бетис
|1
|3
| 12
Плей-офф
|Боруссия Д
|1
|3
| 13
Плей-офф
|Реал Мадрид
|1
|3
| 14
Плей-офф
|Ливерпуль
|1
|3
| 15
Плей-офф
|Арсенал
|1
|3
| 16
Плей-офф
|АЕК Афины
|1
|3
| 17
Плей-офф
|Шахтёр
|1
|1
| 18
Плей-офф
|Рома
|1
|1
| 19
Плей-офф
|Фенербахче
|1
|1
| 20
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|1
|1
| 21
Плей-офф
|Вильярреал
|1
|0
| 22
Плей-офф
|Славия П
|1
|0
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|1
|0
| 24
Плей-офф
|Лилль
|1
|0
|25
|Интер М
|1
|0
|26
|Атлетико М
|1
|0
|27
|ЛАСК
|1
|0
|28
|Наполи
|1
|0
|29
|Викинг
|1
|0
|30
|Галатасарай
|1
|0
|31
|Порту
|1
|0
|32
|РБ Лейпциг
|1
|0
|33
|Фейеноорд
|1
|0
|34
|Сабах
|1
|0
|35
|Слован Бр
|1
|0
|36
|Будё-Глимт
|1
|0
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