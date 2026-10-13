Тренер «Барселоны» предупредил команду о сложностях перед игрой с «Галатасараем» 

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от встречи с «Галатасараем» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027. Матч состоится 13 октября в Стамбуле на стадионе «РАМС Парк». Начало встречи запланировано на 22:00 мск, главным арбитром назначен итальянец Марко Гуида.

Флик обратил особое внимание на атмосферу, которая ожидает каталонцев на стадионе турецкого клуба. По словам немецкого специалиста, поддержка болельщиков «Галатасарая» может стать одним из факторов, усложняющих задачу его команды.

«Нам следует быть готовыми к атмосфере грядущего матча. Здесь она — одна из наиболее ощутимых в мире. Это просто невероятно. Этот стадион звучит потрясающе», — приводит слова тренера AS.

Наставник «Барселоны» также отметил прогресс соперника в матчах против сильных команд. Флик считает, что каталонцам необходимо действовать слаженно и сохранять единство на протяжении всей встречи.

Отвечая на вопрос о давлении, связанном со статусом фаворита, тренер подчеркнул, что результаты тренировок не гарантируют лёгкой игры. Каждый матч складывается по-своему, а выступление на выезде в Стамбуле потребует от футболистов полной концентрации.

«Я всегда говорю, что доволен тем, как мы тренируемся, однако каждый матч отличается от другого. Завтра будет трудно. Играть здесь — привилегия, однако в футболе многое может меняться. Мы готовы к игре», — заявил Флик.

Таким образом, перед встречей с «Галатасараем» тренерский штаб «Барселоны» делает акцент на готовности к непростым условиям и командной дисциплине. Каталонцам предстоит проверить свои силы в гостях у соперника, который рассчитывает использовать поддержку домашних трибун.