Мареска призвал игроков «Манчестер Сити» не отвлекаться на финансовый скандал 

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска провёл собрание команды после вынесения обвинительного вердикта независимой комиссии по делу о финансовых нарушениях правил Английской Премьер-лиги. Итальянский специалист, как утверждает Daily Mail, обратился к футболистам с призывом не отвлекаться на происходящее за пределами поля и сосредоточиться на борьбе за чемпионский титул.

По информации издания, Мареска попытался сплотить коллектив в непростой для клуба момент. Наставник дал понять, что разбирательство не должно влиять на выступления команды и её цели в текущем сезоне.

«Забудьте про весь этот внешний шум! Мы здесь только для того, чтобы выиграть Премьер-лигу. Пойдёмте и выиграем её!» — приводит Daily Mail слова тренера из раздевалки.

Напомним, «Манчестер Сити» признали виновным в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год. Вердикт независимой комиссии вызвал дополнительное внимание к клубу, однако Мареска, согласно опубликованной информации, призвал игроков не позволять этой ситуации влиять на их настрой.

На данный момент «горожане» демонстрируют безупречный результат в чемпионате Англии. После шести туров команда набрала 18 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу, одержав шесть побед подряд.

В последнем матче АПЛ «Манчестер Сити» встретился на выезде с «Ливерпулем» и одержал крупную победу со счётом 3:0.

Таким образом, Мареска намерен сохранить концентрацию команды на спортивных задачах, несмотря на разбирательство вокруг клуба. Главной целью «Сити» остаётся борьба за очередной титул чемпиона Англии.